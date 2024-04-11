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إقتصاد

الموازنة الأميركية تسجّل عجزًا ضخما جدًا.. إليكم الأرقام

Lebanon 24
11-04-2024 | 04:03
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تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام، وفق بيانات وزارة الخزانة، الصادرة الأربعاء.

لكن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
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وفي الفترة من تشرين الأول إلى آذار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة 3%، لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار.
 
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6%، ليصل إلى 410 مليارات دولار.

وفي عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية، بحسب فرانس برس.

وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب، في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.(بلينكس)
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