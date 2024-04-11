للمرة الخامسة.. المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، خلال اجتماعه الخميس، بما يتماشى مع التوقعات.



وبحسب قرار المركزي الأوروبي فقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع، وهو معيار للائتمان في منطقة اليورو، عند مستواه المرتفع تاريخيا والبالغ 4 بالمئة الذي وصل إليه في سبتمبر من العام الماضي.

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