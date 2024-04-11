بقيادة السعودية وإيران.. إنتاج "أوبك" يرتفع

ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط في آذار الماضي بواقع 3 آلاف برميل يوميا مقارنة بشباط إلى 26.6 مليون برميل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إيران والسعودية والغابون والكويت.



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إلا أن إنتاج دول المنظمة المشاركة في اتفاق "أوبك+" كان الشهر الماضي دون السقف المسموح بواقع 2.387 مليون برميل يوميا. وأشار التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول، إلى ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في دول "أوبك" إلى 26.604 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقابل 26.601 مليون برميل يوميا في شباط 2024.إلا أن إنتاج دول المنظمة المشاركة في اتفاق "أوبك+" كان الشهر الماضي دون السقف المسموح بواقع 2.387 مليون برميل يوميا.

كما أبقت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الذهب الأسود في 2024 بلا تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.



وفي ما يتعلق بإنتاج روسيا، أبقت "أوبك" على توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات في روسيا للعام 2024، إذ لا تزال تتوقع انخفاضه بمقدار 180 ألف برميل يوميا، إلى 10.75 مليون برميل يوميا، على أن يصعد في العام 2025 بمقدار 130 ألف برميل، إلى 10.88 مليون. (روسيا اليوم)