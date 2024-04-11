صندوق النقد: استمرار الفائدة بأميركا مرتفعة لفترة طويلة مقلق

أفادت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الخميس، أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كان يتصرف بحكمة.

وقالت في حدث استضافه المجلس الأطلسي، إنَّ الحكومة الأميركية بإمكانها النظر أيضاً في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم.

وأشارت جورجيفا إلى أن "ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبراً ساراً. فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما".

( النهار)