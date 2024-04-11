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إقتصاد

لأول مرة.. مصر تعلن بدء تصدير أجود منتجاتها للمغرب وكندا

Lebanon 24
11-04-2024 | 13:05
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أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة.

جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه القصير من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد بنجاح الحجر في فتح السوق المغربي أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميا على فتح السوق المغربي أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير.

 وأفاد التقرير أيضا بنجاح الحجر في فتح السوق الكندية أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة، حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات فتح أسواق كندا أمام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندي الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.

 والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية التى تؤثر على سلاسل الأمداد والتوريد وكذلك قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.

 كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

( روسيا اليوم)
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