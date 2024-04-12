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إقتصاد

أسعار الذهب تفجّرت.. ووصلت إلى مستويات تاريخية جديدة

Lebanon 24
12-04-2024 | 00:50
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قفزت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.
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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 28.75 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1049.83 دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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