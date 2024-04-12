أسعار الذهب تفجّرت.. ووصلت إلى مستويات تاريخية جديدة

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قفزت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه.وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.