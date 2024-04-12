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إقتصاد

أسعار النفط تسجل خسائر جديدة

Lebanon 24
12-04-2024 | 02:09
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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