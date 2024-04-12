ماسك يرفع من مستوى المنافسة

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تتطلع شركة "إكس دوت إيه آي" (X.AI) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتابعة لإيلون ماسك إلى جمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بمبلغ 18 مليار دولار، وفقاً لعروض تقديمية تم إرسالها إلى المستثمرين.ويتم تداول رسائل البريد الإلكتروني حول التمويل المحتمل، بما في ذلك عرض تقديمي مكون من 20 صفحة تقريباً، داخل مجتمع شركات الاستثمار الجريء في وادي السيليكون، وفقاً لشخص تلقى إحدى تلك الرسائل. وقال إن الأشخاص المقربين من "ماسك" أجروا محادثات داخل شبكاتهم الخاصة لقياس الاهتمام بالمشاركة في الصفقة.ويسلط العرض التقديمي للمستثمرين الضوء على نقاط البيع المحتملة لجذبهم للمشاركة في تمويل الشركة. ويركز على سجل إيلون ماسك الحافل بالنجاح في شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ويؤكد على قدرة "إكس دوت إيه آي" على الاستفادة من البيانات عالية الجودة المتوفرة من شبكة "ماسك" الاجتماعية. يعتبر الوصول إلى البيانات أمراً بالغ الأهمية لبناء نماذج للّغة كبيرة، وهي التقنية التي تُشغّل روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي تسعى فيه "إكس دوت إيه آي" إلى منافسة شركات أخرى ممولة جيداً مثل "أوبن إيه آي".ولم يستجب ممثل "إكس دوت إيه آي" لطلب التعليق.(بلومبرغ)