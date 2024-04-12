Advertisement

إقتصاد

ماسك يرفع من مستوى المنافسة

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1186290-638485149001144180.jpg
Doc-P-1186290-638485149001144180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتطلع شركة "إكس دوت إيه آي" (X.AI) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتابعة لإيلون ماسك إلى جمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بمبلغ 18 مليار دولار، وفقاً لعروض تقديمية تم إرسالها إلى المستثمرين.
Advertisement

ويتم تداول رسائل البريد الإلكتروني حول التمويل المحتمل، بما في ذلك عرض تقديمي مكون من 20 صفحة تقريباً، داخل مجتمع شركات الاستثمار الجريء في وادي السيليكون، وفقاً لشخص تلقى إحدى تلك الرسائل. وقال إن الأشخاص المقربين من "ماسك" أجروا محادثات داخل شبكاتهم الخاصة لقياس الاهتمام بالمشاركة في الصفقة.

ويسلط العرض التقديمي للمستثمرين الضوء على نقاط البيع المحتملة لجذبهم للمشاركة في تمويل الشركة. ويركز على سجل إيلون ماسك الحافل بالنجاح في شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ويؤكد على قدرة "إكس دوت إيه آي" على الاستفادة من البيانات عالية الجودة المتوفرة من شبكة "ماسك" الاجتماعية. يعتبر الوصول إلى البيانات أمراً بالغ الأهمية لبناء نماذج للّغة كبيرة، وهي التقنية التي تُشغّل روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي تسعى فيه "إكس دوت إيه آي" إلى منافسة شركات أخرى ممولة جيداً مثل "أوبن إيه آي".

ولم يستجب ممثل "إكس دوت إيه آي" لطلب التعليق.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2024-04-12
02:09 | 2024-04-12
00:50 | 2024-04-12
23:00 | 2024-04-11
15:00 | 2024-04-11
13:05 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24