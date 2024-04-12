مصرف يبيع حصصاً في شركات مقابل حوالي 800 مليون دولار

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وافق بنك "سوسيتيه جنرال" على بيع حصته في وحدته في المغرب وكذلك في شركة المغربية للحياة لمجموعة سهام المغربية مقابل 797.45 مليون دولار، في إطار استراتيجية أوسع لتصفية الاستثمارات، ما رفع أسهمه بأكثر من اثنين بالمئة.ويتطلع الرئيس التنفيذي سلافومير كروبا إلى جعل ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا أكثر تنظيما والتركيز على خلق القيمة في الأجل الطويل.وتأتي الصفقة المغربية في أعقاب إعلان أمس الخميس أن بنك سوسيتيه جنرال وافق على بيع نشاط تمويل المعدات المهنية لمنافسه الفرنسي بي.بي.سي.إي مقابل 1.1 مليار يورو.وينص الاتفاق على بيع حصة سوسيتيه جنرال البالغة 57.67 بالمئة في سوسيتيه جنرال المغرب ومن ضمنها الشركات التابعة له وتصفية إجمالية للحصص في شركة المغربية للحياة للتأمين التي تمتلكها شركة سوجيكاب، وهي ذراع سوسيتيه جنرال لأعمال التأمين على الحياة والادخار. (سكاي نيوز)