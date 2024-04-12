22
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصرف يبيع حصصاً في شركات مقابل حوالي 800 مليون دولار
Lebanon 24
12-04-2024
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافق بنك "سوسيتيه جنرال" على بيع حصته في وحدته في المغرب وكذلك في شركة المغربية للحياة لمجموعة سهام المغربية مقابل 797.45 مليون دولار، في إطار استراتيجية أوسع لتصفية الاستثمارات، ما رفع أسهمه بأكثر من اثنين بالمئة.
Advertisement
ويتطلع الرئيس التنفيذي سلافومير كروبا إلى جعل ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا أكثر تنظيما والتركيز على خلق القيمة في الأجل الطويل.
وتأتي الصفقة المغربية في أعقاب إعلان أمس الخميس أن بنك سوسيتيه جنرال وافق على بيع نشاط تمويل المعدات المهنية لمنافسه الفرنسي بي.بي.سي.إي مقابل 1.1 مليار يورو.
وينص الاتفاق على بيع حصة سوسيتيه جنرال البالغة 57.67 بالمئة في سوسيتيه جنرال المغرب ومن ضمنها الشركات التابعة له وتصفية إجمالية للحصص في شركة المغربية للحياة للتأمين التي تمتلكها شركة سوجيكاب، وهي ذراع سوسيتيه جنرال لأعمال التأمين على الحياة والادخار. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إتصالات أممية بالنازحين السوريين: نحن جاهزون
Lebanon 24
إتصالات أممية بالنازحين السوريين: نحن جاهزون
01:45 | 2024-04-12
12/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
12:37 | 2024-04-11
11/04/2024 12:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافي لبنانيّ يُعلن عن خبر حزين جدّاً: "معي سرطان درجة رابعة.. ادعولي"
Lebanon 24
صحافي لبنانيّ يُعلن عن خبر حزين جدّاً: "معي سرطان درجة رابعة.. ادعولي"
14:23 | 2024-04-11
11/04/2024 02:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
13:39 | 2024-04-11
11/04/2024 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بوغصن تواجه سيرين عبدالنور من جديد.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
ماغي بوغصن تواجه سيرين عبدالنور من جديد.. اليكم التفاصيل
12:00 | 2024-04-11
11/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:52 | 2024-04-12
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليار يورو لهذه الدولة العربية
07:47 | 2024-04-12
تم توقيفه.. مسؤول سابق بارز متهم بالفساد
03:32 | 2024-04-12
ماسك يرفع من مستوى المنافسة
02:30 | 2024-04-12
قبل الصيف: أسعار المياه في لبنان ترتفع.. وهذا ما نشربه!
02:09 | 2024-04-12
أسعار النفط تسجل خسائر جديدة
00:50 | 2024-04-12
أسعار الذهب تفجّرت.. ووصلت إلى مستويات تاريخية جديدة
فيديو
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
12/04/2024 16:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
12/04/2024 16:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
12/04/2024 16:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24