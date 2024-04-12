عند الإغلاق.. هذا ما سجّلته الأسهم الأوروبية

ثبت مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي عند الإغلاق، مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل أعلى مستوى منذ أسبوع في المعاملات المبكرة.



وأقفل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة بعد أن صعد إلى 1.2 بالمئة خلال اليوم، إلا أنه سجل خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

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هذا وأغلقت مؤشرات قياسية في اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا على انخفاض، بينما أغلق مؤشرا إيطاليا وإسبانيا عند أعلى مستوى خلال اليوم.





وتصدر قطاعا تصنيع السيارات والرحلات المكاسب، بينما قفز قطاع الطاقة 2.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية على الصعيد العالمي.