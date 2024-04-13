22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط توترات الشرق الأوسط.. ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
13-04-2024
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة، لتقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية متواضعة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يزيد من مخاطر تعطل الإمدادات بالمنطقة المنتجة للنفط، لتعوض بذلك تأثير توقعات متناقصة بتخفيض الفائدة الأميركية هذا العام.
Advertisement
وبحلول الساعة 1340 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.19 دولار بما يعادل 2.44 بالمئة إلى 91.93 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.42 دولار أو 2.85 بالمئة إلى 87.44 دولار.
ومع أخذ الارتفاع الحاد، الجمعة في الحسبان، فإن كلا الخامين في طريقهما إلى تسجيل مكاسب ضئيلة على أساس أسبوعي، إذ أنهى كلا منهما جلسة الجمعة الماضية عند 91.17 دولار و86.91 دولار على الترتيب.
وأسهمت المخاوف من رد إيراني محتمل على هجوم شنته طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق بداية الشهر الجاري في دعم أسعار النفط التي اقتربت من أعلى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع، على الرغم من عوامل مثبطة مثل زيادة المخزونات الأميركية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
09:28 | 2024-04-12
12/04/2024 09:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
14:00 | 2024-04-12
12/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
13:00 | 2024-04-12
12/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض ستشهد 7 حالات كسوف كليّ للشمس... هذه تواريخها
Lebanon 24
الأرض ستشهد 7 حالات كسوف كليّ للشمس... هذه تواريخها
09:15 | 2024-04-12
12/04/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
12:56 | 2024-04-12
12/04/2024 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:40 | 2024-04-13
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
01:29 | 2024-04-13
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليار يورو لمصر في شكل مساعدات مالية
13:32 | 2024-04-12
عند الإغلاق.. هذا ما سجّلته الأسهم الأوروبية
13:09 | 2024-04-12
بنك الاستثمار الأوروبي يوسع نطاق تمويله.. اليكم التفاصيل
10:37 | 2024-04-12
مصر تفرج عن بضائع من الموانئ بـ8 مليارات دولار
09:28 | 2024-04-12
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
13/04/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
13/04/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
13/04/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24