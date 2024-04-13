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إقتصاد

وسط توترات الشرق الأوسط.. ارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
13-04-2024 | 00:03
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ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة، لتقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية متواضعة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يزيد من مخاطر تعطل الإمدادات بالمنطقة المنتجة للنفط، لتعوض بذلك تأثير توقعات متناقصة بتخفيض الفائدة الأميركية هذا العام.
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وبحلول الساعة 1340 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.19 دولار بما يعادل 2.44 بالمئة إلى 91.93 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.42 دولار أو 2.85 بالمئة إلى 87.44 دولار.

ومع أخذ الارتفاع الحاد، الجمعة في الحسبان، فإن كلا الخامين في طريقهما إلى تسجيل مكاسب ضئيلة على أساس أسبوعي، إذ أنهى كلا منهما جلسة الجمعة الماضية عند 91.17 دولار و86.91 دولار على الترتيب.
وأسهمت المخاوف من رد إيراني محتمل على هجوم شنته طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق بداية الشهر الجاري في دعم أسعار النفط التي اقتربت من أعلى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع، على الرغم من عوامل مثبطة مثل زيادة المخزونات الأميركية.
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