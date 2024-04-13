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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
13-04-2024 | 03:40
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سجل سعر صرف دولار السوق الموازية، صباح اليوم السبت ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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