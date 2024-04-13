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إقتصاد
خبر جديد عن الذهب... هذا ما عليكم معرفته عن سعره
Lebanon 24
13-04-2024
|
07:17
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حققت أسعار الذهب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، على الرغم من انخفاضها في جلسة يوم أمس الجمعة، عقب وصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.
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وأغلق المعدن النفيس تعاملات الجمعة على انخفاض بنحو 1.2 بالمئة، ليصل سعره في المعاملات الفورية إلى 2344.37 دولار للأونصة وذلك بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2419.79 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.63 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند التسوية إلى 2374.1 دولار. (سكاي نيوز)
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