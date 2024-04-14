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إقتصاد

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع منذ بداية نيسان.. ما السبب؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 02:00
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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 21.6 بالمئة على أساس سنوي، في الأيام العشرة الأولى من نيسان الحالي بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات حسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
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وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية إن قيمة الصادرات بلغت 16.44 مليار دولار خلال الفترة من 1 حتى 10 نيسان، بالمقارنة مع 13.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كذلك، ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 13.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.19 مليار دولار وزادت الواردات بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره ملياري دولار.
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