صادرات كوريا الجنوبية ترتفع منذ بداية نيسان.. ما السبب؟

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وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية إن قيمة الصادرات بلغت 16.44 مليار دولار خلال الفترة من 1 حتى 10 نيسان، بالمقارنة مع 13.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.كذلك، ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 13.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.19 مليار دولار وزادت الواردات بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره ملياري دولار.