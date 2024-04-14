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إقتصاد
تفوق أميركي جديد على الصين.. دولة أخرى هي المفتاح!
Lebanon 24
14-04-2024
|
05:00
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تفوّقت الولايات المتحدة على الصين كأكبر سوق للصادرات التايوانية على مدى أربعة شهور متتالية بفضل ازدياد الطلب على منتجات الشرائح الإلكترونية الدقيقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلنته وزارة المال في تايبيه، الجمعة.
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وتعد تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي مركزا رئيسيا لتصنيع الشرائح الإلكترونية الدقيقة إذ تنتج شرائح السيليكون الأكثر تطورا في العالم والضرورية لتشغيل كل شيء من المركبات الكهربائية والأقمار الصناعية وصولا إلى الطائرات الحربية والتكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وعلى مدى عقدين، كانت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها أكبر سوق تصدير بالنسبة لها، لكن بيانات وزارة المال من كانون أديسمبر تظهر تصدّر الولايات المتحدة القائمة لأول مرة منذ أغسطس 2003.
وفي كانون الأول الماضي، صدّرت تايوان منتجات بقيمة 8.49 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مقارنة مع 8.28 مليار دولار إلى البر الرئيسي الصيني.
وتواصل الاتجاه خلال آذار عندما ارتفعت الصادرات المخصصة للولايات المتحدة إلى 9.11 مليار دولار، في زيادة نسبتها ستة في المئة، بينما حصل البر الرئيسي الصيني على منتجات بقيمة 7.99 مليار دولار.
وتستثني هذه الأرقام هونغ كونغ ذات الوضع الخاص كمنطقة جمركية، ولدى جمعها مع بيانات البر الرئيسي، تبقى الصين الوجهة الأولى للمنتجات التايوانية.
وأرجع مسؤول في قسم التجارة التابع لوزارة المال ازدياد الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى "إعادة التنظيم (العالمية) للإلكترونيات وسلاسل إمداد تكنولوجيا المعلومات والاتصال وشعبية قطاع الذكاء الاصطناعي".
وعملت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين منذ وصلت إلى السلطة في 2016 على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة إذ ترى في واشنطن شريكا مهما في ظل تزايد عدائية الصين المجاورة.
(سكاي نيوز عربية)
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