بورصة "تل أبيب" تتراجع بفعل الهجوم الإيراني

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سجل المؤشر الرئيس لبورصة "تل أبيب" تراجعا في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، بفعل الهجوم الإيراني العسكري على "إسرائيل"، عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.وأظهرت بيانات بورصة "تل أبيب" أن المؤشر الرئيس (TASE 35)، فتح اليوم على تراجع بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1928.5 نقطة، قبل أن يتعافى قليلا ويقلص التراجع إلى 0.2 بالمئة.وهدأ تراجع الأسهم المدرجة في البورصة قليلا، بعد إعلان طهران خلال وقت سابق الأحد، انتهاء ردها العسكري ضد دولة الاحتلال.(عربي21)