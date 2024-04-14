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إقتصاد

التجار يقيّمون ارتدادات الضربة الإيرانية على إسرائيل

Lebanon 24
14-04-2024 | 14:37
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يقوم تجار النفط بإعادة تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يحتاجون إلى تطبيقها على سوق أدت أساسيات العرض والطلب الضيقة فيه إلى دفع الأسعار إلى ما يزيد عن 90 دولاراً للبرميل.

ويمثل هجوم إيران على إسرائيل تصعيداً واضحاً في الأعمال العدائية من خلال إدخال البلدين في صراع مباشر، بدلاً من القتال من خلال الوكلاء. وتقول إيران إن هجومها الذي جاء رداً على قصف سفارتها في سوريا "اختتم" مرحلة العدوان المتبادل، لكن إسرائيل احتفظت بحق الرد.
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وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في مجموعة "يو بي إس" إن أسعار النفط "قد ترتفع عند الافتتاح، فهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إيران إسرائيل من أراضيها"، مضيفاً: "إلى متى سيستمر أي ارتداد يعتمد أيضاً على الرد الإسرائيلي".

ولقد تم بالفعل أخذ خطر وقوع هجوم إيراني مباشر على إسرائيل في الاعتبار جزئياً على الأقل، حيث تجاوز سعر خام "برنت" القياسي، الذي ارتفع بنسبة 17% حتى الآن هذا العام، 90 دولاراً للبرميل بعد الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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