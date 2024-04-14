بعد الضربة الإيرانية.. هل سيقفز سعر برميل النفط فوق 100 دولار؟

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قال محللون، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، لكن تسجيل مزيد من المكاسب قد يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد.وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي، وأسهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول الماضي.وارتفع سعر النفط عند التسوية يوم الجمعة 71 سنتا إلى 90.45 دولارا، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا إلى 85.66 دولارا. والتداول متوقف اليوم الأحد.(الجزيرة)