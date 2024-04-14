20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد الضربة الإيرانية.. هل سيقفز سعر برميل النفط فوق 100 دولار؟
Lebanon 24
14-04-2024
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال محللون، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، لكن تسجيل مزيد من المكاسب قد يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد.
وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي، وأسهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول الماضي.
Advertisement
وارتفع سعر النفط عند التسوية يوم الجمعة 71 سنتا إلى 90.45 دولارا، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا إلى 85.66 دولارا. والتداول متوقف اليوم الأحد.(الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
Lebanon 24
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
08:22 | 2024-04-14
14/04/2024 08:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. مطار بيروت يستأنف نشاطه بعد إغلاق المجال الجوي اللبنانيّ
Lebanon 24
صباح اليوم.. مطار بيروت يستأنف نشاطه بعد إغلاق المجال الجوي اللبنانيّ
00:06 | 2024-04-14
14/04/2024 12:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه وئام وهاب عن الرّد الإيراني
Lebanon 24
هذا ما كشفه وئام وهاب عن الرّد الإيراني
02:35 | 2024-04-14
14/04/2024 02:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"إختفاء" شخصية فلسطينية بارزة في لبنان!
Lebanon 24
"إختفاء" شخصية فلسطينية بارزة في لبنان!
02:45 | 2024-04-14
14/04/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
04:00 | 2024-04-14
14/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:32 | 2024-04-14
في خضم التوترات.. هل ستتفجر أسعار الذهب؟
14:37 | 2024-04-14
التجار يقيّمون ارتدادات الضربة الإيرانية على إسرائيل
12:44 | 2024-04-14
بورصة "تل أبيب" تتراجع بفعل الهجوم الإيراني
08:53 | 2024-04-14
محادثات تجارية حساسة.. شولتس يبدأ جولته الى الصين
05:00 | 2024-04-14
تفوق أميركي جديد على الصين.. دولة أخرى هي المفتاح!
03:31 | 2024-04-14
معلومات تكشف الأرقام.. كم تكبدت إسرائيل خسائر مالية خلال الهجوم الإيراني؟
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
15/04/2024 01:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
15/04/2024 01:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
15/04/2024 01:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24