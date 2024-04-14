في خضم التوترات.. هل ستتفجر أسعار الذهب؟

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تتعلق أنظار الأسواق بأسعار الذهب في بداية تداولات الأسبوع غدا الاثنين وسط توقعات بقفزة في أسعاره بعد هجوم إيران على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ.ويقول كبير إستراتيجيي السوق في أوربكس، عاصم منصور إن وصول الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار يوم الجمعة الماضية أخذ في الاعتبار احتمال الرد الإيراني على الهجمة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وسجّلت أسعار الذهب 2431 دولارا للأوقية (الأونصة) خلال تداولات جلسة الجمعة الماضي لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل أن تتراجع إلى 2344 دولارا عند نهاية الجلسة، بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 2374.1 دولارا.ويرجح منصور وصول سعر أوقية المعدن الأصفر إلى ما بين 2500 و2700 دولار، وأن ترتفع التوقعات إلى أكثر من ذلك إذا استمر الرد والرد المضاد بين إسرائيل وإيران.(الجزيرة)