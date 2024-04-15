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إقتصاد

بعد الهجوم الإيراني.. أسعار الذهب نحو مستوى قياسي جديد

Lebanon 24
15-04-2024 | 00:19
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تأثر سعر الذهب بشكل مباشر بالهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، إذ اقترب من مستوى قياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.2% مع دخول الصراع في الشرق الأوسط مرحلة جديدة خطيرة، قبل أن تتقلص المكاسب بنحو النصف.
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واخترق المعدن الثمين مستوى 2400 دولار للأوقية يوم الجمعة، لكنه أغلق الجلسة على انخفاض حيث أشارت المؤشرات الفنية إلى أن ارتفاعه كان قوياً للغاية وقام المستثمرون بتصفية مراكزهم.
 
وأعادت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط توجيه أنظار المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مع مخاوف من انتقام إسرائيلي محتمل من شأنه أن يدعم الذهب على المدى القريب.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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