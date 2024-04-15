بعد الهجوم الإيراني.. أسعار الذهب نحو مستوى قياسي جديد

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تأثر سعر الذهب بشكل مباشر بالهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، إذ اقترب من مستوى قياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.2% مع دخول الصراع في الشرق الأوسط مرحلة جديدة خطيرة، قبل أن تتقلص المكاسب بنحو النصف.واخترق المعدن الثمين مستوى 2400 دولار للأوقية يوم الجمعة، لكنه أغلق الجلسة على انخفاض حيث أشارت المؤشرات الفنية إلى أن ارتفاعه كان قوياً للغاية وقام المستثمرون بتصفية مراكزهم.