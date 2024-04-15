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إقتصاد

نكسة جديدة للأسهم الآسيوية

Lebanon 24
15-04-2024 | 00:26
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تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، في ظل تقييم المتداولين للتوترات الناشئة في الشرق الأوسط، ونتائج أرباح البنوك المخيبة للتوقعات، فضلاً عن احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
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هبط المؤشر الرئيسي للأسهم في المنطقة ليسير بذلك على خطى الأسهم الأميركية، التي تراجعت هي الأخرى يوم الجمعة الماضي. وانخفضت المؤشرات القياسية في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية، فيما ارتفعت الأسهم في البر الرئيسي للصين، بقيادة قطاع الطاقة.
 
في سياق متصل، ارتفعت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية بعدما عانى مؤشر "إس آند بي 500" يوم الجمعة الماضي من أسوأ جلسة له منذ كانون الثاني وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
 
فيما تراجعت أسعار النفط وسط تكهنات بأن الصراع سيظل تحت السيطرة مع استقرار سعر خام برنت الذي يُنظر له كمؤشر عالمي لسوق النفط بالقرب من 90 دولاراً للبرميل.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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