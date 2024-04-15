عملية بيع الاسهم تُطيح باستقرار مؤشر نيكي الياباني

Advertisement

هبط المؤشر نيكي للأسهم القيادية في اليابان في ختام تعاملات الاثنين، مع بيع المستثمرين الأسهم بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط وعمليات بيع في وول ستريت في نهاية الأسبوع.وهبط المؤشر نيكي 0.74 بالمئة ليغلق عند 39232.80 نقطة، لكنه عوض بعض الخسائر المبكرة التي أدت إلى تراجعه 1.78 بالمئة.كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة.وتدهورت المعنويات التي تراجعت بعد خسائر مؤشرات وول ستريت الرئيسية أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن شنت إيران هجوما غير مسبوق على إسرائيل مطلع الأسبوع.(سكاي نيوز عربية)