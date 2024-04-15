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إقتصاد

الأرقام كشفت تراجعاً كبيراً.. هل أنزلت "سامسونغ" "أبل" عن عرشها؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 05:28
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كشفت بيانات من شركة "آي.دي.سي" (IDC) للأبحاث أن شحنات الهواتف الذكية من شركة "أبل" انخفضت بنحو 10%في الربع الأول من 2024 بضغط من منافسة شديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد".


وتظهر البيانات أن "أبل" شحنت 50.1 مليون جهاز آيفون في الربع الأول، بينما شحنت 55.4 مليون هاتف في نفس الفترة من العام الماضي.
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وارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية 7.8% لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من كانون الثاني إلى اذار، مع اقتناص شركة "سامسونغ" حصة سوقية تبلغ 20.8%، لتزيح بذلك "أبل" من على عرش صناعة الهواتف.

ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات "ابل" بعد أدائها القوي في ربع المنتهي في كانون الاول عندما تفوقت على سامسونغ لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3% مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل "هواوي" حصة في السوق.

واحتلت شاومي، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1 بالمئة خلال الربع الأول.

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

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