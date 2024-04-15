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إقتصاد

أميركا تصرّ.. على الصين أن تمتنع عن شراء النفط الإيراني!

Lebanon 24
15-04-2024 | 11:31
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يصوّت مجلس النواب الأميركي اليوم الإثنين على تشريع يهدف إلى مكافحة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين مطروحة رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

التشريع المدرج بالرقم "H.R. 5923" ضمن "قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين 2023"، يمثل توسيعاً للعقوبات الثانوية ضد إيران بحيث تشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي يُعتمد عليها لشراء النفط والمنتجات البترولية، وفقاً لملخص مشروع القانون.
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ويقضي التشريع أيضاً بأن تحدد الولايات المتحدة سنوياً ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في ممارسات تخضع للعقوبات.

يوضح مشروع القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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