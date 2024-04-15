"بيتكوين" تُهيمن على قطاع العملات المشفرة

Advertisement

وصلت هيمنة "بيتكوين" على قطاع العملات المشفرة لأعلى مستوى في 3 سنوات، ما يعكس الطلب الكبير على الصناديق المتداولة بالبورصة الأميركية التي تستثمر في أكبر أصل رقمي.وهيمنت"بيتكوين" في نهاية الأسبوع الماضي على نحو 55% من سوق العملات الافتراضية البالغ حجمها 2.4 تريليون دولار، وهو مستوى سُجل آخر مرة في أبريل 2021، وفق البيانات الصادرة عن منصة تتبع أسعار العملات المشفرة "كوين ماركت كاب".وجاء بعد "بتكوين" وفق هذا المعيار "إيثر"، وعملة "تيذر" المستقرة، و"بي إن بي" (BNB) العملة المشفرة الأصلية لمنصة التداول "بينانس"، ثم "سولانا". (بلومبرغ)