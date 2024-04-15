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إقتصاد

"بيتكوين" تُهيمن على قطاع العملات المشفرة

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:33
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وصلت هيمنة "بيتكوين" على قطاع العملات المشفرة لأعلى مستوى في 3 سنوات، ما يعكس الطلب الكبير على الصناديق المتداولة بالبورصة الأميركية التي تستثمر في أكبر أصل رقمي.

وهيمنت"بيتكوين" في نهاية الأسبوع الماضي على نحو 55% من سوق العملات الافتراضية البالغ حجمها 2.4 تريليون دولار، وهو مستوى سُجل آخر مرة في أبريل 2021، وفق البيانات الصادرة عن منصة تتبع أسعار العملات المشفرة "كوين ماركت كاب".
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وجاء بعد "بتكوين" وفق هذا المعيار "إيثر"، وعملة "تيذر" المستقرة، و"بي إن بي" (BNB) العملة المشفرة الأصلية لمنصة التداول "بينانس"، ثم "سولانا". (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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