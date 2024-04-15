"تسلا" تعتزم خفض قوتها العاملة

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تعتزم شركة "تسلا" خفض عدد الموظفين بأكثر من 10%، حسبما ذكر موقع "إليكتريك" (Electrek)، حيث تواجه شركة صناعة السيارات تباطؤاً في الطلب على السيارات الكهربائية.أشار إيلون ماسكإلى "ازدواجية الأدوار والوظائف في مجالات معينة" كسبب لموجة التسريحات، حسبما قال موقع "إلكتريك"، مستشهداً برسالة بريد إلكتروني أرسلها الرئيس التنفيذي إلى الموظفين. وبافتراض تطبيق التخفيضات على مستوى الشركة، فإن التسريح سيطال أكثر من 14 ألف موظف.أعلنت "تسلا" عن عمليات تسليم كارثية للسيارات في وقت مبكر من هذا الشهر، مخالفةً بذلك التوقعات بهامش واسع، وسجلت أول تراجع ربع سنوي لها منذ أربع سنوات.وكتب ماسك في البريد الإلكتروني: "بينما نعد الشركة للمرحلة التالية من النمو، من المهم للغاية النظر في كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية"، مضيفاً: "في إطار هذه الجهود، قمنا بمراجعة شاملة للشركة، واتخذنا القرار الصعب بتقليل عدد موظفينا بأكثر من 10% على مستوى العالم. لا يوجد شيء أكرهه أكثر من ذلك، لكن يجب القيام به".(بلومبرغ)