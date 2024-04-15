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إقتصاد

الكاكو إلى الواجهة من جديدة.. أسعار قياسيّة تسجّلها محاصيله!

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:41
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ارتفعت الأسعار بنسبة 2.2% لتصل إلى 10702 دولار للطن، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق للعقد الأكثر نشاطاً، قبل أن تتراجع لتتداول أعلى بنسبة 1.7% في نيويورك.

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لمرة جديدة، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الكاكاو بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي جديد في نيويورك، وذلك جرّاء تضرر المحاصيل في غرب أفريقيا بسبب سوء الأحوال الجوية وآفات المحاصيل.

وبلغت شحنات الكاكاو إلى موانئ ساحل العاج 1.31 مليون طن حتى الآن هذا الموسم، بانخفاض 30% عن العام السابق، حسبما ذكرت "بلومبرغ" يوم الإثنين.
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ويشكل هذا التأثير عبئاً على الشركات المصنعة للشوكولاتة في دول مثل ألمانيا وسويسرا.
 
وارتفعت الأسعار بنسبة 2.2% لتصل إلى 10702 دولار للطن، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق للعقد الأكثر نشاطاً، قبل أن تتراجع لتتداول أعلى بنسبة 1.7% في نيويورك.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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