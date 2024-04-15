Advertisement

إقتصاد

مبيعات التجزئة في أميركا ترتفع

Lebanon 24
15-04-2024 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1187765-638488163701250439.jpg
Doc-P-1187765-638488163701250439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في آذار بأكثر من المتوقع وسط قفزة في إيرادات متاجر التجزئة عبر الإنترنت، في مؤشر آخر على أن الاقتصاد الأميركي أنهى الربع الأول على أرض صلبة.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي.
Advertisement

وتم تعديل بيانات شباط صعودا لتظهر نمو المبيعات 0.9% وليس 0.6% مثلما جاء في بيانات سابقة.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.3% في آذار.(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:35 | 2024-04-15
14:41 | 2024-04-15
14:38 | 2024-04-15
14:33 | 2024-04-15
11:31 | 2024-04-15
09:19 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24