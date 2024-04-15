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إقتصاد

النفط يقلّص خسائره مع انتظار الأسواق رد إسرائيل

Lebanon 24
15-04-2024 | 16:35
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تراجعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في الجلسة، مع انتظار المتداولين لرد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق من إيران.

زاد خام "غرب تكساس" الوسيط عن مستوى 85 دولاراً للبرميل، ماحياً خسائره السابقة، وسط تقارير تفيد بأن المسؤولين الإسرائيليين يتعهدون بالانتقام من إيران.
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وقبل الهجوم الإيراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، لكنه انخفض بما يصل إلى 2% بعد اعتراض معظم الطائرات المسيرة والصواريخ الـ 300 التي أطلقتها إيران.(بلومبرغ)
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