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إقتصاد

سهم "أرامكو" عند أدنى مستوى في نحو عام

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:37
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انخفض سهم شركة السعودية الحكومية "أرامكو"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في نحو عام منذ نهاية نيسان من العام الماضي 2023.
 
وانخفض سهم "أرامكو" بنسبة 0.66% إلى 30.10 ريال، بحسب بيانات "بلومبرغ".
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وقبل ذلك من التداولات بلغ سهم الشركة السعودية 29.90 ريال للسهم وهو أدنى مستوى في نحو عام منذ نيسان 2023. (روسيا اليوم) 

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