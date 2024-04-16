سهم "أرامكو" عند أدنى مستوى في نحو عام

انخفض سهم شركة السعودية الحكومية "أرامكو"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في نحو عام منذ نهاية نيسان من العام الماضي 2023.



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وقبل ذلك من التداولات بلغ سهم الشركة السعودية 29.90 ريال للسهم وهو أدنى مستوى في نحو عام منذ نيسان 2023. (روسيا اليوم) وانخفض سهم "أرامكو" بنسبة 0.66% إلى 30.10 ريال، بحسب بيانات "بلومبرغ".وقبل ذلك من التداولات بلغ سهم الشركة السعودية 29.90 ريال للسهم وهو أدنى مستوى في نحو عام منذ نيسان 2023. (روسيا اليوم)