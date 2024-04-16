"تسلا" تسرّح أكثر من 10% من موظفيها

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كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية مسربة على مستوى شركة "تسلا" أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك سيسرّح أكثر من 10% من القوة العاملة.ونقلت "رويترز" الأخبار يوم الاثنين عن رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى 3 موظفين أمريكيين، على الأقل، لإبلاغهم بأن فصلهم من العمل أصبح ساريا.ووفقا لمدونة EV Electrek، التي أبلغت لأول مرة عن عمليات تسريح الموظفين، لم تكشف الشركة عن فرق العمل التي ستتأثر فعليا. ولكن مع وصول عدد موظفي "تسلا" إلى زهاء 140 ألف عامل على مستوى العالم، فمن المرجح أن يؤثر القرار على 14 ألف موظف على الأقل.وأفادت التقارير بأن ماسك قال في الرسالة: "بينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو، من المهم للغاية أن ننظر إلى كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. كجزء من هذا الجهد، أجرينا مراجعة شاملة للمنظمة واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10% على مستوى العالم. لا يوجد شيء أكرهه أكثر من ذلك، ولكن يجب القيام به".