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إقتصاد

صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:50
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حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2024 و2025 وتوقع نمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، و1.8% العام المقبل.

وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 0.6% إلى 3.2% من توقعات شهر كانون الثاني الماضي البالغة 2.6%.

 وبالنسبة للعام القادم 2025، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0.7% إلى 1.8% من 1.1% كان قد توقعها قبل نحو 3 أشهر.

وعلق كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث في الصندوق بيير أوليفييه غورينشا على التقرير قائلا إن الاقتصاد الروسي وأسواق ناشئة كبيرة مثل الهند والبرازيل تظهر مؤشرات جيدة جدا.

 كذلك توقع خبراء الصندوق أن يكون معدل التضخم السنوي في روسيا في نهاية هذا العام عند 6.9% وفي العام القادم 2025 عند 4.5% وهو رقم قريب من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الروسي.

( روسيا اليوم)
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