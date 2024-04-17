22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصر تبحث عن تمدبد آجال ديونها
Lebanon 24
17-04-2024
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحاول مصر تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.
وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة إن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
Advertisement
وأوضح معيط من واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف هو خفض إجمالي متطلبات التمويل لمصر خلال السنوات المقبلة.
وقال معيط إن إعادة هيكلة التزاماتها من شأنها أن تساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول حزيران 2028، مقارنة بـ 3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي.
ولم يحدد معيط حجم الدين الذي قد يخضع لأي شروط جديدة، وقال إن سندات اليورو لن تتأثر. ولدى وزارة المالية ما يعادل حوالي 100 مليار دولار من السندات والأذون بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 كانون الثاني. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
Lebanon 24
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
04:50 | 2024-04-17
17/04/2024 04:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
03:11 | 2024-04-17
17/04/2024 03:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُثير الجدل.. سعر سيارتها الفارهة خيالي! (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُثير الجدل.. سعر سيارتها الفارهة خيالي! (فيديو)
01:00 | 2024-04-17
17/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
04:00 | 2024-04-17
17/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:08 | 2024-04-17
بالأرقام: الحرب مع حماس ضاعفت الديون الإسرائيلية
14:58 | 2024-04-17
الخسائر تُسيطر على الأسواق الخليجية.. والأسهم تواصل الإنخفاض
13:00 | 2024-04-17
بمبالغ طائلة.. الإمارات تدعم "الياه سات"
12:31 | 2024-04-17
الأثرياء يغادرون أفريقيا
11:15 | 2024-04-17
الرقم كبير.. إليكم كم بلغت خسائر لبنان منذ بدء الحرب!
10:05 | 2024-04-17
صندوق النقد الدولي يُقلّص توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
17/04/2024 23:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
17/04/2024 23:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
17/04/2024 23:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24