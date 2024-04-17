بمبالغ طائلة.. الإمارات تدعم "الياه سات"

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حصلت شركة "الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على عقد من حكومة الإمارات قيمته 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، لتتولى بموجبه إحدى شركاتها التابعة توفير خدمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في الدولة، بحسب بيان صادر عن الشركة يوم الجمعة.قالت الشركة إن العقد الذي تبلغ مدته 17 عاماً، يشمل مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية التي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، وسوف يحل بديلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات و"الياه سات"، بحسب البيان.وفق العقد؛ ستتولى "الياه سات" توفير سعة أقمار صناعية عبر القمرين الصناعيين "الياه 1" و"الياه 2"، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الاصطناعيين الجديدين، "الياه 4" و"الياه 5" والمتوقع إطلاقهما في عامي 2027 و2028 على الترتيب، وفق البيان. (بلومبرغ)