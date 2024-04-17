الخسائر تُسيطر على الأسواق الخليجية.. والأسهم تواصل الإنخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأربعاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، إذ أكد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1.8 بالمئة.

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وأظهرت بيانات صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في فبراير إلى 6.317 مليون برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يوميا في يناير.



وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة سالك لخدمات تحصيل رسوم المرور 1.1 بالمئة.



وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.9 بالمئة، مع صعود سهم طلعت مصطفى القابضة 2.5 بالمئة.