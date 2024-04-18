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إقتصاد
مع ضبط توقعات خفض أسعار الفائدة.. الأسهم الآسيوية ترتفع
Lebanon 24
18-04-2024
|
00:13
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ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس في علامة على الهدوء، حيث أعاد المستثمرون ضبط توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عملتا الين والوون الكوري الجنوبي، مما يعكس إمكانية الدعم الرسمي للعملتين.
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قلصت الأسهم في اليابان انخفاضاتها المبكرة، في حين تقدمت المؤشرات القياسية في أستراليا وكوريا الجنوبية. تقلبت الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين في افتتاح التداولات. وارتفع المؤشر العام لأسهم المنطقة، مما يضعه على المسار لتحقيق أول تقدم له منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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