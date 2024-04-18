لتعزيز التدفقات التجارية.. توقيع اتفاقية اقتصادية بين الإمارات وكوستاريكا

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وقّعت الإمارات وكوستاريكا "اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة" بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورودريغو تشافيس روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا عبر تقنية الإتصال المرئي، التي تهدف إلى بدء حقبة جديدة من التعاون بما يعزز التدفقات التجارية بين البلدين ويتيح فرصاً استثمارية.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له بهذه المناسبة:" توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا يجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء جسور التعاون الفاعل والمثمر مع دول العالم، بهدف تحفيز التبادل التجاري والاستثماري، وبما يسهم في تعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد".وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إن الشراكة الجديدة بين دولة الإمارات وكوستاريكا تؤكد الحرص المتبادل على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية الطموحة بما يدعم أهداف البلدين التنموية".من جانبه أعرب الرئيس رودريغو تشافيس روبلز عن سعادته بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا والتي تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، مؤكداً أن "الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وتتماشى مع أهداف بلاده الاستراتيجية في التوسع نحو أسواق جديدة".(سكاي نيوز عربية)