حزمة تعويضات مثيرة للجدل تخصّ ماسك.. بلغت عشرات المليارات

تعتزم شركة تسلا الطلب من مساهميها إجراء تصويت جديد على حزمة التعويضات المثيرة للجدل المخصصة للمدير التنفيذي إيلون ماسك، بعد أن ألغت محكمة في ولاية ديلاوير مبلغاً يقدر بـ 56 مليار دولار من التعويضات التي كانت مخططة له في عام 2018، كما أعلنت الشركة أيضاً نيتها لطلب التصويت على نقل مقر تأسيس الشركة من ولاية ديلاوير إلى تكساس.

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وعبر روبين دينهولم، رئيس تيسلا، عن انتقاده الشديد لقرار المحكمة الذي صدر في كانون الثاني، معتبراً إياه اهانة للمساهمين الذين وافقوا سابقاً على تلك التعويضات المثيرة للجدل المرتبطة بماسك.

يأتي ذلك فيما أعلنت "تيسلا" مؤخراً عزمها تسريح أكثر من 10% من الموظفين حول العالم، أي حوالي 14 ألف شخص، وذلك في إطار جهودها خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية، وسط تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.(الخليج)