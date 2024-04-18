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إقتصاد

الذهب يواصل رحلة الصعود.. إليكم كم وصلت أسعاره!

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:27
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ عززت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط الإقبال على الملاذ الآمن، مما محا أثر ضغوط احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2374.97 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 2389.70 دولار.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 28.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1027.82 دولار. (ae.24)
المصدر: 24.ae
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