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إقتصاد

بفضل الذكاء الإصطناعي.. قيمة "TSMC" السّوقية ترتفع

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:30
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زادت القيمة السوقية لـ"TSMC" بحوالي 340 مليار دولار منذ أدنى مستوى بلغته في تشرين الأول 2022، حيث تقدمت بفضل الرهانات على استفادتها بشكل كبير من الطفرة العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي. 
 
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وسجلت شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" (TSMC) لتصنيع أشباه الموصلات أول زيادة في أرباحها منذ عام، بعدما أدى الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي إلى إنعاش النمو في أكبر شركة عالمية لتصنيع الرقائق تحت الطلب.

كما سجلت شركة تصنيع الرقائق، التي تعد الموردة الرئيسية لشركتي "أبل" و"إنفيديا" زيادة بنسبة 9% في صافي دخلها التشغيلي إلى 225.5 مليار دولار تايواني جديد (7 مليارات دولار أميركي) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متفوقة بذلك على متوسط توقعات المحللين البالغ 214.9 مليار دولار تايواني جديد.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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