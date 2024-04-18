التّطورات الأمنية في إيران تُشعل أسعار النفط

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قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل الجمعة وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلا.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.48 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 89.55 دولار للبرميل. وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطا 2.50 دولار إلى 85.15 دولار للبرميل. (سكاي نيوز عربية)