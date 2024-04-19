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إقتصاد

التصعيد الأمني يطال أسهم آسيا

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:28
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بعد ارتفاع أسعار النفط قرابة 3 في المئة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500"، و"ناسداك 100" بأكثر من 1% بعد انخفاض المؤشرات الأساسية للجلسة الخامسة أمس الخميس، وسط إعادة تسعير توقعات خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
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كما انخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسهم اليابان وكوريا الجنوبية بأكثر من 2%، بينما تراجعت أسهم أستراليا وهونغ كونغ بأكثر من 1%.
وكانت مؤشرات البر الرئيسي للصين متباينة.

كذلك، انخفضت أسهم شركة "تايوان سيميكوندكتورز مانوفاكتشورينغ" بعد أن قامت الشركة بمراجعة توقعات نمو إيرادات صناعة أشباه الموصلات، مشيرة إلى انتعاش أكثر مرونة عبر قطاعات الهواتف الذكية والكمبيوتر الشخصي.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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