أحدث تحول استراتيجي في "بينانس".. هذا ما فعلته بأصول صندوق طوارئ المستخدمين

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حولت "بينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، جميع الأصول التي تحتفظ بها في صندوق طوارئ للمستخدمين إلى العملة المستقرة "يو إس دي سي" (USDC) الصادرة عن شركة "سيركل إنترنت فاينانشال (Circle Internet Financial) الأميركية.ويعد الانتقال إلى العملة المستقرة "يو إس دي سي"، التي تهدف إلى الحفاظ على مستوى السعر مع الدولار، أحدث تحول استراتيجي في عهد الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ على مدى الأشهر الخمسة الماضية.وقالت "بينانس" في إعلانها إن صندوق "سافو" يحتفظ بنحو مليار دولار، لكن ذلك المبلغ تذبذب فيما مضى مع تحركات السوق.وأضافت المنصة في البيان أن "استخدام عملة مستقرة موثوقة ومدققة وتتسم بالشفافية في "سافو" يعزز موثوقيته ويضمن استقرار قيمته عند مليار دولار"، مشيرة إلى إمكانية تتبع قيمة الصندوق في الوقت الفعلي باستخدام عنوان "بلوكتشين" متاح للجمهور.(بلومبرغ)