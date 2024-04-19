مع اقتراب عملية التصنيف.. هل ستشتعل أسعار "البيتكوين" مُجددًا؟

Advertisement

قبل ساعات على تطبيق برنامج "بتكوين" المسمى بـ"التنصيف"، يرى مصرفا "جيه بي مورغان" و"دويتشه بنك" أن السوق تأخذ في الاعتبار هذا التحديث الذي يتم مرة كل أربع سنوات، ووصف منذ فترة طويلة باعتباره أحد العوامل الرئيسية لدعم قيمة العملة المشفرة.وبدلاً من التركيز على سعر بتكوين، سينعكس التأثير الرئيسي لهذا الأمر على تعدين العملة المشفرة، حسبما كتب محللو "جيه بي مورغان" في مذكرة أمس الخميس. مع خروج منصات التعدين المتعثرة من شبكة "بتكوين"، يتوقع المحللون صمود القطاع، حيث تكون الشركات المدرجة في وضعية أفضل للحصول على حصة في السوق.بالمثل، لا يتوقع محللو "دويتشه بنك" أن ترتفع أسعار بتكوين بشكل ملحوظ بعد التنصيف.