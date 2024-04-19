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إقتصاد

عُمان توقع اتفاقية لتوريد الغاز المسال لشركة "بوتاش" التركية

Lebanon 24
19-04-2024 | 12:40
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قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الجمعة، إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ستزود شركة بوتاش التركية الحكومية بنحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مدتها عشرة أعوام بدءا من 2025.
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وذكرت الوكالة أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون القائم بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بوتاش التركية من خلال تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمورد موثوق للطاقة.
وتعقيبا على هذه الاتفاقية؛ قال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: إن الاتفاقية تسهم في دعم جهود الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عقود "تسليم الشحنات" أو ما يعرف اصطلاحا بـ " DES" للعملاء في أنحاء القارتين الأوروبية والآسيوية.
وأضاف: "إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز من سمعة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال كمزود يمكن الاعتماد عليه للغاز الطبيعي المسال فحسب، وتُظهر أيضًا قدرتها الريادية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء بأنحاء العالم". (سكاي نيوز)
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