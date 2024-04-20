النفط يغلق على ارتفاع بعد تقليل إيران من شأن هجوم إسرائيلي





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.21 بالمئة عند التسوية إلى 87.29 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 41 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولار للبرميل.

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وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا تسليم حزيران 12 سنتا إلى 82.22 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.21 بالمئة عند التسوية إلى 87.29 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 41 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا تسليم حزيران 12 سنتا إلى 82.22 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية اليوم فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تراجعت بعد أن قللت طهران من شأن الواقعة وأشارت إلى أن ليس لديها أي خطط للرد.