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إقتصاد

تراجعات في "وول ستريت".. ماذا عن أسهم التكنولوجيا؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 10:01
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أقفل المؤشران "ناسداك المجمع" و"ستاندرد اند بورز 500" على انخفاض في جلسة الجمعة، مع تراجع أسهم نتفلكس، لكن مكاسب "أميركان إكسبريس" الفصلية أبقت مؤشر "داو جونز" مرتفعا.

 
 
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وانخفضت أسهم نتفلكس بعد أن جاءت رؤية الشركة لإيراداتها في الربع الثاني أقل من توقعات المحللين.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فارتفع بفضل صعود سهم "أميركان إكسبريس"، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات.


وشهدت الجلسة تراجعا في أسهم شركة "إنفيديا" المتخصصة في الرقائق الإلكترونية، ما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وفي جلسة الجمعة، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.88 بالمئة ليغلق دون 5 آلاف نقطة عند 4967.20 نقطة، ليواصل بذلك تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر 2022. وعلى أساس أسبوعي تراجع المؤشر بنحو 3.05 بالمئة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع، في جلسة الجمعة، بنسبة 2.05 بالمئة ليصل إلى 15282.01 نقطة، وهو ما يعتبر أسوأ يوم له هذا العام. وعلى أساس أسبوعي تراجع المؤشر بنحو 5.52 بالمئة.

في المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.56 بالمئة إلى 37986.40 نقطة، وأغلق على ارتفاع أسبوعي طفيف بنسبة 0.01 بالمئة.
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