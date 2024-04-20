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إقتصاد

زوكربيرغ يتقدم على ماسك في تصنيف أثرياء العالم

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:18
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فوق مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" على رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في تصنيف "بلومبرغ" لأكثر أغنياء العالم ثراء.

واحتل زوكربيرغ المرتبة الثالثة في تصنيف أغنياء العالم بناء على مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، وارتفعت ثروة زوكربيرغ بمقدار 2.6 مليار دولار لتصل إلى 178 مليار دولار.
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وجاء الصعود في ظل ارتفاع سهم شركة "ميتا" في تعاملات أمس الخميس بنسبة 1.5%، بالمقابل انخفضت ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بمقدار 4 مليارات دولار إلى 170 مليار دولار.

واستحوذ ماسك على المرتبة الرابعة في التصنيف مع انخفاض سهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 3.6%.
وبناء على مؤشر "بلومبرغ"، تصدر الملياردير برنار أرنو، مالك مجموعة LVMH الفاخرة قائمة أغنياء العالم بثروة قدرت بنحو 218 مليار دولار.
ومن ثم جاء في المرتبة الثانية المؤسس والرئيس السابق لشركة "أمازون" جيف بيزوس بثروة بلغت 201 مليار دولار. (RT)
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