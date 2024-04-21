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إقتصاد

"تسلا" تخفض أسعارها في أميركا والصين

Lebanon 24
21-04-2024 | 05:43
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خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها في الصين والولايات المحدة، بعد مبيعات مخيبة للآمال في الربع الأول من العام الجاري ساهمت في تضخم المخزونات.

وفي الصين، خفضت تسلا السعر المبدئي للسيارة "موديل 3" إلى 231900 يوان من 245900 يوان سابقاً.
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وتراجع سعر "موديل واي" إلى 249900 يوان من 263900 يوان، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. (سكاي نيوز)

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