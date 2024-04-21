حوافز سعودية جديدة لزيادة عدد صالات السينما وخفض الأسعار

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تخطط السعودية لزيادة عدد دور عرض السينما في المملكة، وخفض أسعار التذاكر، وذلك من خلال حزمة تخفيضات في أسعار كلف التراخيص يصل بعضها إلى 90%.وقرر مجلس إدارة "هيئة الأفلام" خفض تكاليف ممارسة النشاط لدور السينما الدائمة بنحو 88% في المدن من الفئة (أ) و (ب) وبنحو 96% للمدن من الفئة (ج). كذلك أقر المجلس خفضاً في كلفة رخصة تشغيل دار سينما لعرض فيلم سينمائي، بنحو 86% للسينما الدائمة في المدن من الفئة (أ) و84% في المدن من الفئة (ب) و88% في المدن من الفئة (ج)، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.وكانت أسعار تذاكر السينما في السعودية الأعلى كلفة بين الدول العربية، إذ وصل متوسط سعر التذكرة إلى نحو 16 دولاراً في يونيو 2022.ولكن الشركات السبع التي تشغل الصالات السينمائية في المملكة، عملت على تخفيض أسعارها مع تطور القطاع، لتتراوح قيمتها حالياً بين 50 و55 ريالاً (نحو 14 دولار أميركي)، انخفاضاً من نحو 85 ريالاً.ورغم هذا التخفيض، لا تزال أسعار التذاكر أعلى من نظيراتها في الدول الخليجية الأخرى، والتي تتراوح بين 9 دولارات في سلطنة عمان، و12 دولاراً في قطر. (بلومبرغ)